Konyaspor'un Portekizlisi çok mutlu

Konyaspor formasıyla ilk golünü Fatih Karagümrük maçında atan Diogo Gonçalves, galibiyetini değerlendirdi

Konyaspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves, yeşil-beyazlı forma ile ilk golünü Fatih Karagümrük maçında kaydetti. 3-0 kazanılan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, “Bizler için kazanmak çok güzeldi. Gerçekten önemli ve iyi mücadele ettiğimiz bir maçı geride bıraktık. Güvenli bölgeye geçmek ve düşme potasından uzaklaşmak için bizler için önem arz eden bir maçtı. Nitekim öyle oldu, mücadele ettiğimiz maçta kazanmayı bildik, bunu başardık. Bunun için mücadele etmiştik. Bu maçın önemini çok iyi biliyorduk. Geldiğimde çok iyi bir formda olduğumu söyleyemem ama şimdi takımıma katkı sağlayabildiğim ve golümü attığım için çok mutluyum” dedi.

