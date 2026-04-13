Selçuklu'yu gururlandıran başarı

Selçuklu Belediyespor Kulübü, uluslararası arenada başarılarını sürdürüyor. Son olarak mavi-beyazlı kulübün sporcusu Ömer Samet Ünal, Bosna Hersek’te düzenlenen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası 73 kilo kategorisinde Avrupa ikinciliğine imza attı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası’nda, Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcumuz ve milli gururumuz Ömer Samet Ünal, 73 kilo kategorisinde Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı”.

“Turnuva boyunca üstün bir performans sergileyen sporcumuz; Litvanya, Sırbistan ve Bosna Hersekli rakiplerini mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Makedonyalı rakibine karşı mücadele eden sporcumuz, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Elde ettiği bu önemli dereceyle hem ülkemizi hem de kulübümüzü gururlandıran sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.