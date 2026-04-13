Satranççılar Selçuklu'da buluştu

Selçuklu Belediyesi’nin düzenlediği Ödüllü Satranç Turnuvası, 35 şehirden 578 sporcunun katılımıyla tamamlanırken, 11 farklı kategoride dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ödüllü Satranç Turnuvası, 10-12 Nisan tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Türkiye’nin 35 farklı şehrinden 578 sporcunun katılım sağladığı turnuva, üç gün boyunca büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Farklı yaş gruplarından sporcuların mücadele ettiği organizasyon, satranca olan ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. 11 farklı kategoride düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşurken, müsabakalar boyunca centilmence rekabet ve yüksek mücadele düzeyi dikkat çekti. Turnuvada ödül dağıtımı; 8 Yaş Genel, 8 Yaş Kızlar, 10 Yaş Genel, 10 Yaş Kızlar, 12 Yaş Genel, 12 Yaş Kızlar, 14 Yaş Genel, 14 Yaş Kızlar ile C, B ve A kategorilerinde gerçekleştirildi. Ödül törenine Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Uysal ve Mehmet Ali Kolay’ın yanı sıra Satranç İl Temsilcisi Abdülkerim Aksu da katıldı.

Sporun gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yaptığı açıklamada, turnuvaya Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılım olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, “35 farklı şehirden yüzlerce sporcumuzu Selçuklu’muzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Satranç gibi strateji ve sabır gerektiren bir branşa gösterilen bu yoğun ilgi bizleri ayrıca sevindiriyor. Üç gün boyunca büyük bir heyecana sahne olan turnuvamızda mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, dereceye giren sporcularımızı ayrıca kutluyorum. Bu tür organizasyonlarla hem sporun gelişimine katkı sunmaya hem de farklı şehirlerden gelen misafirlerimizi Selçuklu’da buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.