Konya İŞKUR'dan gençlerin kariyer seçimine katkı

Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, geleceğin teminatı gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda lise öğrencileriyle buluşan İŞKUR Konya yetkileri onları meslek hayatına yönelik desteklerde bulunuyor.

Meram Nuri Pakdil Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen İŞKUR Konya, İŞKUR faaliyet ve hizmetleri hakkında bilgilendirme, Mesleki Yönelim Test Bataryası (MYTB) tanıtımı, meslek seçiminin önemi ve iş arama becerileri konularında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdi.

Öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunan İŞKUR, onların iş gücü piyasasına daha bilinçli ve donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarını desteklemeye devam ediyor.