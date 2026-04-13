Konya'da dev vurgun: 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya dahil 67 ilde icra edilen narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Konya'da 60 bin 536 adet sentetik ecza polis ekiplerince yakalandı.
Son bir haftada 67 ilde polis ekiplerince icra edilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 839 şüpheliden 349'u tutuklandı. Yapılan aramalarda ise toplam 580 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin hap ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 67 ilde 7-12 Nisan tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 839 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 349'u tutuklandı, 115'i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Belirlenen adreslerde ve zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 adet hap ele geçirildi.
Bin 329 ekip görev aldı
Operasyonlarda bin 329 ekipten oluşan 3 bin 322 personel görev alırken, 16 hava aracı ve 39 narkotik köpeğinin katılımıyla da destek sağlandı. En çok uyuşturucunun ele geçirildiği iller ise şu şekilde:
İstanbul: 174 kilo 750 gram skunk, 13 kilo 70 gram metamfetamin ve 72 bin 300 adet ecstasy
Van: 68 kilo 200 gram skunk ve 14 kilo 120 gram metamfetamin
Osmaniye: 48 kilo 750 gram metamfetamin
Sivas: 27 kilo metamfetamin ve 28 bin 56 adet sentetik ecza
İzmir: 24 kilo 626 gram esrar, 16 kilo 500 gram skunk, 259 bin 196 adet sentetik ecza, 101 bin 520 adet ecstasy
Batman: 24 kilo 600 gram metamfetamin
Diyarbakır: 17 kilo 400 gram skunk
Antalya: 17 kilo 20 gram skunk
Bursa: 15 kilo esrar, 14 kilo 630 gram skunk
Düzce: 11 kilo 830 gram skunk
Çorum: 249 bin 473 adet sentetik ecza
Ankara: 169 bin 664 adet sentetik ecza
Uşak: 73 bin 740 adet sentetik ecza
Konya: 60 bin 536 adet sentetik ecza