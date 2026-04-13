Konya'da kamyonet kapağı can almıştı: Sürücü hakkında yeni gelişme

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde açık bırakılan kamyonet kasası kapağının çarparak 15 yaşındaki kızın ölümüne sebep olduğu kazada sürücüye 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kaza, 6 Haziran 2025 Cuma günü Kadınhanı ilçesi Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, aynı yönde seyreden Yaşar A. yönetimindeki kamyonetin kasasının yan kısmına doğru açık vaziyette olan kapağı motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Nisanur Durgut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Nisanur Durgut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Olayın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kardeşin motosikletle ilerlediği, bu sırada kamyonetin kasasının kapağının yan tarafından birden açılmasıyla motosiklet üzerindeki kişilere çarpması yer alıyor. Nisanur Durgut'un ölümüne neden olan sürücü Yaşar A., kazadan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadınhanı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu Yaşar A., hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkeme, 'iyi hal' indirimi de yaparak Yaşar A.'yı 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.