Antalyaspor-Konyaspor maçının biletleri satışta

Antalyaspor ile Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 350 ile 750 TL arasında değişiyor. Konyaspor taraftarın ayrılan misafir takım tribünü bileti ise 455 TL olarak belirlendi. Konyaspor taraftarına yaklaşık bin 400 kişilik yer ayrılacak. Yeşil-beyazlı taraftarların Antalya’ya akın giderek kendilerine ayrılan yeri doldurmaları bekleniyor. Ayrıca Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada; Konyaspor maçında tribünlerin üst katlarının kapalı olacağı ve alt tribünlerin tamamen dolması halinde üst katların taraftarlara açılacağı belirtildi.