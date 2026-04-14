Konya’da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!

Konya'da daha önceden hafif çatlakların olduğu 2 bina zemininde bulunan çatlakların sabah saatlerinde meydana gelen 3.2 şiddetindeki depremle büyüdüğü ihbarı üzerine bina boşaltıldı. Binadaki bir daire sahibi ise, "Göçecek bina değil, altında 60 santimetre taş duvar var" diye konuştu.

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Atabey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen merkez üssünün Selçuklu ilçesi olduğu belirlenen 3.2 şiddetindeki deprem sonrası sokak üzerindeki 2'şer katlı 9 dairenin bulunduğu 2 binada çatlakların meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler önce binada bulunan vatandaşları tahliye etti ardından binada inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası çatlakların uzun süredir bulunduğu depremle beraber büyüdüğü belirlendi.

“Göçecek bina değil, altında 60 santimetre taş duvar var”

Bina sakinlerinden Hüseyin İpek, "Binada sadece bir dairenin altında çökme var. Deprem olunca komşular yeni olduğunu düşünerek ekiplere bildirmiş. Aslında göçecek bina değil, altında 60 santimetre taş duvar var. Tabii şikayet olduğu için ekipler görevini yapıyor. Ben burada 5 yıldır oturuyorum ama 30 yıldır mülk sahibiyim. Sadece binanın bir köşesinde çökme var, diğerlerinde bir şey yok. O dairede de çatlaklar var. Çatının suları hep oraya inmiş ondan kaynaklı olmuş olabilir. 15 senedir var o zaten" dedi.

Ekiplerin iki binadaki incelemeleri ise sürüyor.