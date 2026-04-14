  • Konya Büyükşehir, bölgeye kazandırılacak olan binaların temelini attı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Gödene'ye kazandırılacak binaların temeli atıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi , Meram Gödene’ye inşa edeceği Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi ve Kütüphane binasının temelini attı. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” vurgusu yaparak, şehri imar ederken nesli ihya edecek projeler ürettiklerini söyledi. İnşa edilecek kompleks yapının 8 bin metrekarelik alanda 200 milyon liralık bir maliyetle tamamlanması planlandığını iafe ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Temel atma törenine AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Mehmet Baykan, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katılım gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gödene temel atma töreninde 'Konya Modeli Belediyecilik' vurgusu yaparak 8 bin metrekarelik tesisin bahar aylarında hizmete açılacağını belirtti.

Temel atma programında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın değişimi  için şu ifadelere yer verdi:

Tüm Konya’ya, tüm Türkiye’ye örnek hizmetler yapılırken Meram’ın da yatırımlar aldığını kaydeden Başkan Kavuş, “Meram’ın birçok mahallesinde gücümüzün yetince kendimiz, gücümüz yetmediği zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çok kıymetli Bakanımız Murat Kurum’la beraber çok güzel işler yapıyoruz. Böylelikle el birliğiyle Meram’ı, Konya’yı Türkiye’nin en güzel illerinden biri haline getirdik” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya'da her hafta bir açılış, bir temel atma yapıldığını ve bundan dolayı da son derece heyecanlı ve coşkulu olduklarını belirterek, Konya'ya kazandırılan bu eserlerin hizmet anlayışının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Gödene Mahallesi'ne kazandırılacak olan 200 milyon lira bütçeli Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve Kütüphane kompleksinin temeli atıldı.

"Biz Hiç Yıkmaya Uğraşmadık"

Başkan Altay, Konya Modeli Belediyeciliğin önemli referanslarından birisinin de geçmişe sahip çıkarak geleceği inşa etmek olduğuna şu sözlerle vurgu yaptı:

Bilgehanelerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında Tahir Başkanımızın oluşturduğu bir marka. Bugün gelinen noktada merkezde 13, kırsalda 9 olmak üzere 22 Bilgehanemizde şu anda aktif olarak 12 bin 500 öğrencimiz hizmet görürken 120 binden fazla çocuğumuz buralarda eğitimde bulundu. 2021 yılında Lise Medeniyet Akademileri'ni oluşturduk ve şu anda 8 binada 3 bin 300'e yakın öğrencimiz hizmet alıyor ve bugüne kadar 43 bin çocuğumuz Lise Medeniyet Akademilerinden faydalandı. Yani biz hiç yıkmaya uğraşmadık. Hep üstüne koymaya, yenilikler oluşturmaya, eksikleri tamamlamaya, aldığımız bayrağı daha yukarıya taşıma gayreti içerisinde bulunduk” 

