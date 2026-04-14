Konya'da korkutan deprem!
Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.
Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 10:38'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1, derinliği 5.6 olarak açıklandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmiş olsun dileklerini şu sözlerle iletti:
Şehrimizde deprem sarsıntısını hisseden hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah afetlerden muhafaza etsin.