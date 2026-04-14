Konyaspor derin bir 'oh' çekti

Konyaspor 2 sıra birden yükseldi

Süper Lig’de heyecan 29. hafta maçlarıyla sürdü. Ligin zirvesinde ve düşme hattında birbirinden önemli maçlar oynandı. Tümosan Konyaspor sahasında oynadığı kritik maçta son sıradaki Fatih Karagümrük karşısında hata yapmadı ve 3-0 kazanarak ligde kalma adına dev bir adım attı. Haftaya on ikinci sırada giren yeşil-beyazlı temsilcimiz, Karagümrük zaferiyle puanını 34’e yükseltti ve onuncu basamağa yükseldi. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak iyi bir ivme yakalayan Anadolu Kartalı, düşme hattındaki en yakın rakibiyle puan farkını 11’e çıkararak son 5 haftaya avantajlı ve güvenli bölgede giriyor.

Son 5 maçın 2’si içeride, 3’ü deplasmanda

Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olan Konyaspor, rövanş maçını 3 farklı kazanarak rakibine karşı ikili averajda da üstünlüğünü eline aldı. Yeşil-beyazlılar, ligin kalan bölümünde çıkacağı 5 maçın 3’ünü deplasmanda, 2’sini ise evinde oynayacak. Anadolu Kartalı bu hafta Antalyaspor deplasmanında gidecek. Sonrasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Konyaspor, bir sonraki hafta ise Rize deplasmanında terleyecek. Yeşil-beyazlılar, bu sezonun son iç saha maçında Fenerbahçe’yi ağırladıktan sonra ise ligin son haftasında düşmeme mücadelesi veren Kayserispor’a konuk olacak.

Zirvede kartlar yeniden dağıtılacak

Konyaspor, ligin kalan 5 haftasında maksimum puanı toplayıp, sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası’nda ise Fenerbahçe’yi eleyerek adını yarı finale yazdırmak ve finale kadar gitmeye çalışacak. Ligin zirvesinde ise kartlar yeniden dağıtılıyor. Lider Galatasaray, Kocaelispor ile berabere kalırken, Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u farklı yendi. Şampiyonluk yarışında puan farkı 2'ye indi. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında puan kaybı yaşadı. Beşiktaş, taraftarı önünde Antalyaspor'u 4 golle geçti. Zirve yarışında Galatasaray puanını 68'e yükseltirken, Fenerbahçe 66 puana çıktı. Trabzonspor ise 64 puanla haftayı 3. sırada tamamladı. Düşme hattında Kayserispor 23, Eyüpspor 22 ve Karagümrük 20 puanda kaldı. Düşme hattına en yakın ekip ise 25 puanla Gençlerbirliği. Ayrıca ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 32 gol atıldı.