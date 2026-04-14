Konya'da çok sayıda binanın yıkımı gerçekleşti
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılan 8 binanın yıkım çalışmaları tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesince Ankara Caddesi-Sulan Veled Caddesi arasında bulunan binaların yıkım işleri tamamlandı.
Konya Büyükşehir, yapmış olduğu yazılı açıklamada moloz taşıma işlemlerin devam ettiğini bildirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde planlı dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla süreceğini şu sözlerle belirtti:
"Konya'mızın önemli güzergahlarından biri olan, Merkez İmam Hatip Lisesi karşısında 8 binada hemşehrilerimizle anlaşarak başlattığımız kamulaştırma çalışmaları sonrası bölgede yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Hedefimiz, bölgeyi daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak. Bu konuda destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum."