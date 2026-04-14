Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan Sakaryaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala alt lige düştü.

AA
Anadolu Ajansı
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan Sakaryaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala alt lige düştü. Sakarya temsilcisi, ligin üçüncüsü Esenler Erokspor ile Sakarya Yeni Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Sakaryaspor'un sezonun bitimine 3 hafta kala 2. Lig'e düşmesi kesinleşti. 4 sezon aradan sonra 2. Lige düşen Sakaryaspor, bu sezon 35 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 18 mağlubiyet alarak 33 puan topladı. Yeşil siyahlılar, 2021-2022 sezonunda şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselmişti. 

