  • Konya'daki tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler!

Konya'daki tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler!

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026 basın turu, Konya'da gerçekleştirildi.

Konya'daki tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler!
AA
AAAnadolu Ajansı
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026 basın turu, Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi. 

2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimiyle bugünün ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat ilgiyle karşılandı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı basın turunda; Türkiye, ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya askeri unsurlarının katılımıyla gerçeğe yakın harekat senaryoları icra edildi.

Tatbikatta görev alacak uçak ve helikopterler davetlilere tanıtıldı.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahası'nda yapılan tatbikata, ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya'nın askeri unsurları katıldı.

Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı kapsamında F-16 savaş uçakları, Akıncı İHA ve T-70 helikopterlerinin desteğiyle düşman bölgesinden personel kurtarma, yakın hava desteği ve yüksek irtifa atlayış görevleri başarıyla tamamlandı.

Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta icra edilenler: Yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi oldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Konya'daki Anadolu Ankası Tatbikatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel arama kurtarma ve yüksek teknoloji sistemlerindeki caydırıcı gücünü ve uluslararası işbirliği seviyesini vurguladı.

Senaryo gereği düşman bölgesinde mahsur kalan personelin kurtarılmasına yönelik operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tatbikatta Özel Kuvvetler ve Personel Kurtarma Timleri tarafından işaretlenen stratejik hedefler, F-16 savaş uçakları tarafından tam isabetle vuruldu. Hava unsurlarının baskı ateşinin ardından, yaralı personeli tahliye etmek üzere 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan helikopterler bölgeye intikal etti.

Hava unsurlarının kontrollü iniş yapmasının ardından çevre emniyetini alan personel, yaralı askeri süratle helikoptere taşıdı. Tahliye sırasında düşman unsurlarınca açılan taciz ateşine, taarruz helikopterleri top atışlarıyla karşılık vererek tehdidi bertaraf etti.

Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026 basın turu yapıldı

Tatbikat İlgiyle İzlendi

Muharebe arama kurtarma yeteneklerinin sergilendiği operasyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanlarıyla katılımcı ülke heyetleri ile çok sayıda basın mensubu ilgiyle takip etti.

Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada, tatbikatı izlemekten gurur ve mutluluk duyduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Gök vatan, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kudreti, yüksek teknoloji sistemlerimiz ve nitelikli personelimizin azim ve kararlılığıyla her an korunmaktadır. Gök vatandaki bu hakimiyetin ancak sürekli eğitim ve gerçekçi tatbikatlarla sürdürülebilir. Uluslararası Anadolu Ankası-2026 tatbikatı da bu anlayışın sahadaki en somut göstergelerinden biridir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz personel arama kurtarma alanındaki kabiliyetini geliştirmek maksadıyla yapılan bu tatbikatta yakın hava desteği, dinamik hedefleme ve hava saldırısı gibi birçok seçenek icra edilmiştir."

Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026 basın turu yapıldı

Tatbikat Başarıyla İcra Edildi

Bu yıl tatbikata 4 ülkeden 10 tim ile 22 ülkeden gözlemcilerin iştirak ettiğini aktaran Bayraktaroğlu, "Tatbikatta icra ettikleri gösterilerle gökyüzünde gurur kaynağımız olan SOLOTÜRK, bizlere bir kez daha Türk havacısının cesaretini ve disiplinini yakından görme imkanı sağlamıştır. Başarılı bir şekilde bu tatbikatı icra ettik. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Tatbikata, Türkiye'nin 3 F-16, E-7T (HİK) uçağı, Akıncı İHA, Anka-S, CN235 ve T-70 helikopterleri ile jandarma, hava, kara, deniz ve özel kuvvetler komutanlığı unsurları, SAT görev timi, Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ile katılım sağlarken Azerbaycan 2 SU-25 uçağı ve 3 tim, ABD ise 4 özel timle tatbikatta yer aldı.

