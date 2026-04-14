Konya'daki kritik maçın Güvenlik Toplantısı yapıldı
2026 yılı Nisan-Mayıs aylarına ilişkin İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Tümosan Konyaspor'un Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynayacağı müsabakalar başta olmak üzere, Konya ilinde gerçekleşecek diğer sportif karşılaşmalarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, müsabakaların huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik yürütülecek faaliyetler görüşüldü.
Toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Durmuş Yöndem,Tümosan Konyaspor Kulüp Başkan V. Ali Kaya ve kurul üyeleri katıldı.