Başkan Kavuş vatandaşlarla buluştu, soruları tek tek yanıtladı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Milletle Bütünleşen Belediyecilik” sloganıyla düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programları kapsamında bu kez Melikşah, Alavardı ve Aşkan mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Melikşah Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da Başkan Kavuş’a eşlik etti. Program öncesinde semt pazarını gezen Başkan Mustafa Kavuş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Tezgâhları tek tek ziyaret eden Başkan Kavuş, esnafa hayırlı işler dileyerek onların talep ve önerilerini dinledi, vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglarla da dikkat çekti.

Program öncesinde konuşan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti. Bu buluşmaların sorunların yerinde tespiti ve hızlı çözümü açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Munlafalıoğlu, “Vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek, taleplerine yerinde ve anında çözüm üretmek amacıyla bu programları gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Mustafa Kavuş ilçeyi hiçbir zaman makamdan yönetmedi. Her zaman sahada oldu, vatandaşın arasında yer aldı. Bizim tek derdimiz hemşehrilerimize hizmet etmek ve onların daha konforlu mahallelerde yaşamalarını sağlamaktır.” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM’I ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ”

Vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişimin belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, Meram’ın geleceğini ortak akılla şekillendirdiklerini söyledi. İiletişim ve istişare kültürünün belediyecilik anlayışlarının merkezinde yer aldığını belirten Başkan Kavuş, Meram’ın geleceğini bu şekilde ortak akılla şekillendirdiklerini ifade etti. Başkan Kavuş; “Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Vatandaşlarımızın taleplerini sadece dinlemiyor, bunları hizmet planlarımızın önemli bir parçası haline getiriyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit etmenin yolu vatandaşlarımızla sürekli istişare halinde olmaktan geçiyor. Bu buluşmalar sayesinde hem yürüttüğümüz çalışmaları anlatıyor hem de hemşehrilerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda hizmetlerimize yön veriyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde vatandaşlar mahalleleriyle ilgili merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Mustafa Kavuş’a iletti. Ulaşım, çevre düzenlemeleri, sosyal alanlar, altyapı çalışmaları ve mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin taleplerin gündeme geldiği programda Başkan Kavuş tüm soruları tek tek yanıtladı.