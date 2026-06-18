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Konya'nın en işlek caddelerinden biri 30 gün kapalı olacak

Konya'da tramvay hattı çalışmaları hızla devam ediyor.

Konya'nın en işlek caddelerinden biri 30 gün kapalı olacak
Şerife KayaEditör
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Konya AKOM, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1’inci Etap yapım çalışmalarına ilişkin yeni bir trafik düzenlemesini vatandaşlarla paylaştı. 
Duyuruya göre, Şehit Burak Aydoğan Caddesi ile Şehit Bayram Olgun Caddesi kavşak kesişimi 22 Haziran 2026 tarihinden itibaren 30 gün boyunca araç trafiğine kapalı olacak.

AKOM, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için trafik işaret ve yönlendirme tabelalarını dikkatle takip etmeleri gerektiğini belirtti. Çalışma süresince alternatif güzergâhların kullanılacağı ifade edildi.

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