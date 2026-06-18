Süper Lig'de şampiyon belli olabilir

Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Beşiktaş GAİN ile yapacağı Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Süper Lig'de normal sezonu lider bitirerek ev sahibi avantajını ele alan sarı-lacivertli takım, final serisinin ilk maçında konuk ettiği siyah-beyazlılara 88-80 mağlup olarak 1-0 geri düştü. Taraftarı önündeki ikinci maçı 93-68 kazanan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'na taşınan serinin üçüncü karşılaşmasından 82-71 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü müsabaka yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak derbiyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek. Fenerbahçe, yarın da kazanması durumunda 2025-2026 basketbol sezonunu şampiyon tamamlayacak. Beşiktaş GAİN ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi beşinci ve son maça uzatmaya çalışacak.

Fenerbahçe, 13. şampiyonluğa yakın

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü. Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri yarın parkeden galibiyetle ayrılmaları durumunda üst üste 3, toplamda ise 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Beşiktaş, üçüncü şampiyonluk peşinde

Siyah-beyazlı takım, Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü şampiyonluğu elde etmek için seriyi son maça taşımaya çalışacak. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde kısıtlı bütçesine rağmen iyi işler çıkaran Beşiktaş, Süper Lig'de daha önce 2 kez şampiyonluk elde etti. İlk şampiyonluğunu 1974-1975 sezonunda yaşayan siyah-beyazlılar, ikinci zaferini ise 2011-2012 sezonunda kazandı. Beşiktaş, yarınki derbiyi taraftarının desteğiyle kazanarak seriyi uzatmak için mücadele edecek.

En fazla Anadolu Efes kazandı

Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti. 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı. Anadolu Efes'i 12 şampiyonlukla Fenerbahçe, 8 zaferle Eczacıbaşı, beşer şampiyonlukla Galatasaray ile İTÜ, 4 kupayla Ülkerspor, ikişer şampiyonlukla Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, birer zaferle Altınordu ve Muhafızgücü izliyor.