  • Haberler
  • Konya
  • Konya dahil 45 İlde dev 'Narko Pars' operasyonu

Konya dahil 45 İlde dev 'Narko Pars' operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Konya dahil 45 ilde düzenlenen 'Narko Pars' operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı.

Konya dahil 45 İlde dev 'Narko Pars' operasyonu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Haberin Özeti

  • Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Konya dahil 45 ilde düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında uyuşturucu satıcıları hedeflendi.
  • Operasyonlar sonucu, yurt dışından kargo ile temin ettikleri skunk tohumlarını satan 352 şüpheli yakalandı.
  • Yapılan aramalarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Konya dahil 45 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Pars" operasyonları düzenlendi. 

Konya dahil 45 İlde sev 'Narko Pars' operasyonu

Konya dahil birçok ilde 175 milyonluk vurgun çökertildi!
Bu Habere de Bak
Konya dahil birçok ilde 175 milyonluk vurgun çökertildi!

Operasyonlar sonucu 352 şüpheli yakalanırken şüphelilerin; yurtdışından kargo yolu ile temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce illerinde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. 

Konya dahil 45 İlde sev 'Narko Pars' operasyonu

Düzenlenen operasyonlarda; 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

İHA

Bakmadan Geçme

Konya 'Velo-City Konferansı'na damgasını vurdu
Konya ‘Velo-City Konferansı’na damgasını vurdu
Konyalılar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda!
Konyalılar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda!
Konya'da bisikletseverler Karatay'da buluşacak
Konya’da bisikletseverler Karatay’da buluşacak
Konya'da kütüphane açılışına katılan Bakan Bolat'tan ekonomi vurgusu
Konya'da kütüphane açılışına katılan Bakan Bolat'tan ekonomi vurgusu
Başkan Kavuş vatandaşlarla buluştu, soruları tek tek yanıtladı
Başkan Kavuş vatandaşlarla buluştu, soruları tek tek yanıtladı
Konya 9 pilot il arasında: Sanayide yeşil dönüşüm buluşmaları!
Konya 9 pilot il arasında: Sanayide yeşil dönüşüm buluşmaları!