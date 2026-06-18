Konya 3. Ana Jet Üssü'ne NATO kalkanı: MSB resmen duyurdu!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Konya'ya konuşlandırılan NATO SAMP/T Hava Savunma Sistemi ve yerli Çelik Kubbe projesi hakkında şu sözlere yer verdi:

“NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır. Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve millî hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran’da Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek “Tam Harekât Kabiliyeti”ne ulaşmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve millî güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.” Bu Habere de Bak Konya’nın en işlek caddelerinden biri 30 gün kapalı olacak

NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA GELİNEN SON DURUM

Zeki Aktürk, “NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay-Yıldız Karargâhımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir.” ifadelerine yer verdi.