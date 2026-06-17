Konyaspor'da Jevtovic defteri kapandı mı?

Tümosan Konyaspor’da iç transferde sözleşme yenilenmek isteyen Marko Jevtovic ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Tarafların sözleşme süresinde uzlaşma sağlayamadığı bildirildi. Taraflar arasında yapılan görüşmede ücret konusunda anlaşıldığı ancak sözleşme süresinde orta yolun bulunamadığı gelen bilgiler arasında. Marko Jevtovic’in 2 yıllık sözleşme isteğini Konyaspor yönetimi kabul etmezken, yönetim sözleşmenin 1 yıl olması konusunda ısrarcı davrandı. Konyaspor yönetimi, futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşmenin 1 yıl olmasını istediği ifade edilirken, görüşmeler tıkandı ve bu transfer şimdilik rafa kalktı. Konyaspor yönetimi, bu gelişme üzerine orta sahaya takviye yapmak adına diğer isimlerle temasa geçti.