Konyaspor'da Jevtovic defteri kapandı mı?

Taraflar arasında sözleşme süresinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi

Konyaspor'da Jevtovic defteri kapandı mı?
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Tümosan Konyaspor, iç transferde sözleşme yenilemek istediği Marko Jevtovic ile sözleşme süresi anlaşmazlığı nedeniyle görüşmeleri askıya aldı.
  • Taraflar ücret konusunda uzlaşsa da, Jevtovic'in 2 yıllık sözleşme talebine karşılık Konyaspor yönetimi 1 yıl önerisinde ısrarcı oldu.
  • Kulüp, futbolcunun sakatlık geçmişini gerekçe göstererek 1 yıllık sözleşmede diretirken, orta saha için başka isimlerle temasa geçti.

Tümosan Konyaspor’da iç transferde sözleşme yenilenmek isteyen Marko Jevtovic ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Tarafların sözleşme süresinde uzlaşma sağlayamadığı bildirildi. Taraflar arasında yapılan görüşmede ücret konusunda anlaşıldığı ancak sözleşme süresinde orta yolun bulunamadığı gelen bilgiler arasında. Marko Jevtovic’in 2 yıllık sözleşme isteğini Konyaspor yönetimi kabul etmezken, yönetim sözleşmenin 1 yıl olması konusunda ısrarcı davrandı. Konyaspor yönetimi, futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşmenin 1 yıl olmasını istediği ifade edilirken, görüşmeler tıkandı ve bu transfer şimdilik rafa kalktı. Konyaspor yönetimi, bu gelişme üzerine orta sahaya takviye yapmak adına diğer isimlerle temasa geçti. 

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