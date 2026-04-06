  Ekici: Konya Tarım Fuarı, Türkiye'nin yüz akıdır

Türkiye'nin tarım alanındaki en büyük ve en prestijli organizasyonlarından biri olan Konya Tarım Fuarı, 7-11 Nisan tarihleri arasında Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Her yıl büyüyen hacmi, artan uluslararası katılımı ve sektöre kattığı vizyonla fuar, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı tarım buluşmaları arasında gösteriliyor.

  • Türkiye'nin en büyük tarım organizasyonlarından Konya Tarım Fuarı, 7-11 Nisan tarihleri arasında Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.
  • AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, fuarın Türkiye'nin üretim gücünü ve teknolojik atılımını küresel bir vitrin olarak sergilediğini belirtti.
  • Ekici, fuarın uluslararası ticarete katkı sağladığını vurgulayarak tüm çiftçileri ve sektör paydaşlarını bu büyük buluşmaya davet etti.

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, fuarın taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Konya Tarım Fuarı, Türkiye’nin üretim gücünü, teknolojik atılımını ve tarımdaki iddiasını tüm dünyaya gösteren dev bir organizasyondur. Bu fuar, sadece bir etkinlik değil; ülkemizin gücünün sergilendiği küresel bir vitrindir.”

Tarımda Yeni Bir Çağın Kapıları Konya’da Aralanıyor

Fuarın, tarımda modernleşme ve teknoloji kullanımının en somut göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Ekici, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Bugün tarım, teknolojiyle büyüyen stratejik bir sektördür. Konya Tarım Fuarı ise bu dönüşümün merkezidir. Çiftçimiz burada en ileri teknolojilerle buluşuyor, üretim gücümüz her geçen yıl daha da artıyor.”

Uluslararası Ticaretin Güç Merkezi

Fuarın uluslararası etkisine de değinen Ekici, organizasyonun Türkiye’nin ihracatına sağladığı katkıyı şu sözlerle ifade etti: “Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar sayesinde Konya, tarım ticaretinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Burada kurulan her bağlantı, ülkemizin ekonomisine ve ihracatına güç katmaktadır.”

Konya Tarımın Lider Şehri

Konya’nın tarım alanındaki liderliğine dikkat çeken Ekici, şehrin bu başarıyı fazlasıyla hak ettiğini belirtti. Ekici, “Konya, sahip olduğu üretim kapasitesi, geniş tarım arazileri ve güçlü altyapısıyla tarımın başkentidir. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapması da tesadüf değil, güçlü bir vizyonun sonucudur.”dedi.

Çiftçilere Ve Sektör Paydaşlarına Davet

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, tüm çiftçileri ve tarım sektörü temsilcilerini Konya Tarım Fuarı’na davet ederek şu çağrıda bulundu: “Tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizi, bayilerimizi ve tarım sektörünün değerli paydaşlarını bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Konya Tarım Fuarı, geleceğin tarımını yerinde görmek, yeni teknolojilerle tanışmak ve güçlü iş birlikleri kurmak için eşsiz bir fırsattır. Bu büyük organizasyonda yer almak, ülkemizin üretim gücüne katkı sunmak adına son derece önemlidir.” 
 

