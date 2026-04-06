Konya'nın su rezervlerinde önemli değişiklik!

Yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün erimesiyle su kaynaklarının daha da zenginleşmesi beklenirken, DSİ tasarruflu kullanımın önemini vurguladı.

Bozkır, Suğla ve Apa gibi barajlarda su miktarı önemli artış gösterirken, uzmanlar genel seviyelerde %60 yükseliş yaşandığını bildirdi.

Konya'da 1 Ekim 2025 ile 30 Mart 2026 arasında ölçülen yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının yüzde 11,3 üzerinde gerçekleşti. Geçen su yılına göre ise yağışlarda yüzde 100 oranında artış yaşandı, bazı barajlardaki doluluk oranlarında yükseliş dikkati çekti.

Buna göre Bozkır Barajı'nda su miktarı 20,31 hektometreküpten 101,87 hektometreküpe, Suğla Depolaması'nda 82,18 hektometreküpten 160,03 hektometreküpe yükseldi. Apa Barajı'nda su seviyesi 6,33 hektometreküpten 55,79 hektometreküpe, Derebucak Barajı'nda 5,38 hektometreküpten 9,17 hektometreküpe, Altınapa Barajı’nda ise 2,82 hektometreküpten 8,78 hektometreküpe çıktı.

Kış aylarında yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün bahar aylarında erimesiyle havzaya önemli miktarda su girişi sağlanması, bunun da bölgedeki su kaynaklarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların içme, kullanma ve sulama suyuna kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının önemine işaret etti.

"Geçmiş yıllara oranla yüzde 60 oranında bir yükseliş meydana geldiğini söyleyebiliriz"

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ferat Bayram, Konya havzasındaki son yağışların yüzey ve yer altı sularına etkisini değerlendirdi.

Yüzey sularındaki miktar değişiminin havza dinamikleriyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Bayram, yağışın şiddeti, miktarının yanı sıra drenaj kanallarının eğimi ve zemin geçirgenliğinin suyun hareketini belirleyen temel unsurlar olduğunu söyledi.

Bayram, 2024'teki kurak dönemin ardından gelen yağışların umut verici olduğunu şu sözlerle belirtti:

“2024'te toplam 351 milimetre civarında bir yağış söz konusuyken, bu mevsimin sadece ilk 4 ayında yaklaşık 200 milimetre varan bir yağış gerçekleştir. Bu oldukça önemli bir miktar. Bu artışın etkisiyle Konya bölgesindeki göl ve rezervuarlardaki su seviyelerinde, geçmiş yıllara oranla yüzde 60 nispetinde bir yükseliş meydana geldiğini söyleyebiliriz.”

"Pik noktalarda saniyede 22 metreküpe ulaşan akışlar gözlemlendi"

Yüzey akışındaki artışa somut örneklerden Meram Deresi’ndeki değişimlerin çarpıcı olduğuna değinen Bayram, "Meram Deresi’nde daha önce saniyede 0,25 metreküp olan debi, son yağışlarla saniyede 2,5 metreküpe çıktı. Pik noktalarda saniyede 22 metreküpe ulaşan akışlar gözlemlendi. Bu sular, yer çekimine bağlı olarak doğal gölleri ve barajları hızla besliyor." dedi.

Bayram, yağışların sadece yüzey suları için değil, stratejik öneme sahip yer altı kaynakları için de kritik olduğunu şu sözlerle vurguladı: