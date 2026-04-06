Konya'da kaçak avcılığa geçit yok!
Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan gölet ve barajlarda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Haberin Özeti
- • Konya'nın Bozkır ilçesinde Tarım ve Orman Su Ürünleri Kontrol ekipleri, gölet ve barajlarda kaçak avcılık denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
- • Çağlayan Barajı'ndaki denetimde yasak av malzemeleri ve ağlara el konulup, yasa dışı avcılık yapanlara idari para cezası kesildi.
- • Yetkililer, sürdürülebilir avcılık için üreme dönemi yasaklarına eksiksiz uyulması gerektiğini vurgulayıp vatandaşları duyarlılığa davet etti.
Ekiplerin Çağlayan Barajı’nda gerçekleştirdiği son denetimlerde, bulundurulması yasak olan avcılık malzemelerine el konuldu. Baraj gölü içerisinde tespit edilen ağlar toplanırken, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen kişilere idari para cezası uygulandı. Yetkililer, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanabilmesinin tek yolunun, üreme dönemindeki av yasaklarına eksiksiz riayet edilmesinden geçtiğini vurguladı. Vatandaşların konuya ilişkin duyarlı olmaları gerektiği ifade edildi.