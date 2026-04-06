Tarımda Konya modeli Türkiye'ye örnek oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye tarafından gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri anlattı.

Ümmü Gülsüm Dündar
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin tarım ve hayvancılık alanındaki projeleri ve destekleri hakkında bilgi verdi.
  • Başkan Altay, 1 milyon 631 kişiye tohum desteği verildiğini; arıcılık, fide ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin desteklendiğini belirtti.
  • Hayvancılık alanında ciddi destekler sağlandığı; göllere 150 bin yavru sazan bırakıldığı ve 31 ilçeye ekipman desteği verildiği açıklandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği tarım projeleri ve destekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Taş Bina'da yapılan programda Başkan Altay, belediye tarafından finanse edilen tarım projeleri ve destekleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

1 Milyon 631 Kişiye Tohum Desteği

Uğur İbrahim Altay, yaptığı basın açıklamasında Büyükşehir'in sağladığı ‘arıcılık desteği, fide desteği, lavanta yetiştiriciliği, lavanta balı üretimi, tıbbi ve aromatik bitkiler desteği, safran yetiştiriciliği’ gibi sağlanan pek çok desteklerden söz etti.

Altay, 1 milyon 631 kişinin tohum desteğinden faydalandığını belirtti.

"Hayvancılık Alanında Ciddi Desteklerimiz Oldu"

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık alanında da desteklerini sürdürdü. Başkan Altay, hayvancılık alanında ciddi desteklerde bulunulduğunu ifade etti.

Su ürünleri desteğinde göllere 150 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Çiftçilere Ekipman desteği

Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede süregelen çiftçilere ekipman desteğinin sağlandığını vurguladı.

