Konya'da sanal bahisle mücadelede seferberlik
Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından Konya'da sanal bahisle mücadele kapsamında 'Aileyi Bilinçlendirme Projesi' yürütüldü.
Haberin Özeti
Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından yürütülen, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen “Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Aileyi Bilinçlendirme Projesi” Konya'da anlatıldı.
Oturumlar seklinde yapılan programda ‘sanal bahis nedir, sanal bahis aile hayatını nasıl etkiler, risk işaretleri nedir, aileler nelere dikkat etmeli, aile olarak neler yapmalıyız, sanal bahisle mücadelede hukuki çevre ve devletin yükümlülükleri, ailenin hukuki hakları ve başvuru yolları’ bolümler halinde işlendi.
Söz konusu program, 6 Nisan Pazartesi günü 09.30 saatlerinde Necmettin Erbakan üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.