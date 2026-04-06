Konyaspor bugün çalışacak, yarın izin yapacak
Yeşil-beyazlılar, 29. hafta maçında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün saat 12.00'de yapacağı idmanla başlayacak
Tümosan Konyaspor’da zorlu Samsunspor virajının atlatılmasının ardından gözler iç sahada oynanacak kritik Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Zorlu Samsunspor deplasmanında iyi futbol sergilemese de 1 puanla dönmeyi başaran yeşil-beyazlı temsilcimiz, bugün saat 12.00’de Kayacık Tesislerinde toplanacak ve teknik patron İlhan Palut yönetiminde haftanın ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Anadolu Kartalı yarını ise dinlenerek geçirecek ve çarşamba günü yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yeniden başlayacak. Süper Lig’de son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Konyaspor, Rizespor galibiyetiyle Konya’ya moralli gelecek olan Fatih Karagümrük karşısında kazanarak, düşme hattından iyice uzaklaşmayı hedefliyor.