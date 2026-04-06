Samsunspor-Konyaspor dostluğu

Konyaspor ve Samsunspor kulüpleri arasında son yıllardaki yakınlaşma bu maçta da sürdü

Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konyaspor ve Samsunspor kulüpleri arasında son yıllardaki yakınlaşma bu maçta da sürdü. Samsunspor-Tümosan Konyaspor karşılaşmasında santra öncesinde iki takım oyuncuları, tribünleri birlikte selamladı. Mücadelede taraftarlar arasında da karşılıklı tezahüratlar yapıldı.  Maç öncesinde ise Samsunspor Şehzadeler Taraftar Grubu, deplasmana gelen Konyaspor taraftarına pide ikramında bulundu Nalçacılılar'dan yapılan açıklamada, "Şehzadeler Grubuna teşekkür ederiz. Yaşasın Anadolu" ifadelerine yer verildi. 

