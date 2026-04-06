  • Haberler
  • Konya
  • Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Konya merkezli 13 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Anadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi.
  • Soruşturma çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gizli yapıda görevli 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Adresinde bulunamayan diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya yolunda feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı
Bu Habere de Bak
Konya yolunda feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı

İstanbul, Sakarya, Mersin, Ankara, Yalova, Isparta, İzmir, Sivas, Aksaray, Bursa, Kayseri, Denizli ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bakmadan Geçme

Bahadır'ın kurtardığı penaltıda Adil detayı!
Bahadır’ın kurtardığı penaltıda Adil detayı!
Konya'nın su rezervlerinde önemli değişiklik!
Konya'nın su rezervlerinde önemli değişiklik!
Konyaspor'un golcüsü sakatlığıyla ilgili konuştu
Konyaspor’un golcüsü sakatlığıyla ilgili konuştu
Konya'da kaçak avcılığa geçit yok!
Konya'da kaçak avcılığa geçit yok!
Sanayide kırılma noktası: Hammadde krizi derinleşiyor
Sanayide kırılma noktası: Hammadde krizi derinleşiyor
Tarımda Konya modeli Türkiye'ye örnek oluyor
Tarımda Konya modeli Türkiye'ye örnek oluyor