Milliler sezonu Meksika'da açıyor
Okçuluk Dünya Kupası'nda sezon Meksika'da başlayacak. Milliler, zorlu müsabakalarda madalya mücadelesi verecek
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, yarın Meksika'da başlayacak. Puebla kentinde 7-12 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 ay-yıldızlı sporcu mücadele edecek. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli sporcular şunlar…
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer. Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı. Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin. Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabi.