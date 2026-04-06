Konya 1. Küme'de play-off nefes kesiyor

Konya Amatör 1. Küme’de Süper Grup’a yükselecek 3 takımın belli olacağı play-off heyecanı dün oynanan 2. hafta maçlarıyla devam etti. A Grubu’nda Karatay Belediyespor, As Yıldızspor’U 6-1 mağlup ederek Süper Grup’a yükselmek adına dev adım attı. Bu grupta Akkisespor ve As Yıldızspor son hafta maçında ikincilik için ter dökecek. B Grubu’nda 3 takımın da Süper Grup’a yükselme şansı sürüyor. Konyagücü 4 puanla zirvede.

3’er puanlı Seydişehir Belediyespor ve Yeni Doğanhisarspor ikinciliği paylaşıyor. Bu grupta Süper Grup’a yükselecek takım, nefesleri kesecek son hafta maçlarının ardından netlik kazanacak. 3. hafta maçlarının programı ise şöyle. A Grubu: 12 Nisan Pazar: As Yıldızspor-İhsaniye Gençlerbirliği, Akkisespor-Karatay Belediyespor. B Grubu: 12 Nisan Pazar: Yeni Doğanhisarspor-Konyagücü, Yıldırımspor-Seydişehir Belediyespor. Bu maçların ardından grubunu ilk sırada bitiren ekipler, yeni sezonda Süper Grup’ta mücadele edecek. Grubu ikinci sırada bitiren takımlar da tek maç eleme usulü karşılaşacak ve kazanan takım, Süper Grup’a yükselecek son takım olacak.