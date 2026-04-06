BAL'da tek galibiyet! Konya derbisinde kazanan yok

1922 Akşehirspor yarıştan kopmadı

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 7. Grup’ta zirve yarışı ve düşmeme mücadelesi dün oynanan 22. hafta maçlarıyla devam etti. Konya temsilcileri haftayı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle kapattı. Şampiyonluk yarışı veren 1922 Akşehirspor, kendisi gibi zirveyi isteyen Yeşil Çivril Belediyespor’u taraftarı önünde 2-0 gibi net skorla yendi. Kırmızı-beyazlılar, bu önemli zaferle 40 puanla üçüncü sıraya çıktı ve zirveyle 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

Konya derbisinde gol sesi çıkmadı

Düşmeme mücadelesi veren Ereğlispor ile Kulu Belediyespor ise derbi maçında karşılaştı. Ereğli’de oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve takımlar haftayı 1’er puanla kapattı. Bu sonuçla Ereğlispor 28 puanla sekizinci, Kulu Belediyespor da aynı puan ve averajla dokuzuncu sırada yer aldı. 22. hafta sonunda Marmaris Milas Futbol liderliğini korurken, oynanan karşılaşmalarda fileler 20 kez havalandı.