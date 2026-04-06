Trendyol 1. Lig'de hafta içi mesaisi
Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın perdesi yarın oynanacak 4 maçla açılacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Bandırmaspor Sarıyer'i, Hatayspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak. İki karşılaşma da saat 14.30'da başlayacak. Akşam seansında da Manisa Futbol Kulübü sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede de Çorum FK, Bodrum FK’yı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 34. haftanın programı şöyle…
Yarın:
14.30 Bandırmaspor-Sarıyer (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
17.00 Manisa FK-Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)
*8 Nisan Çarşamba:
14.30 Serikspor-Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)
17.00 Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)
20.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
9 Nisan Perşembe:
17.00 Boluspor-Sivasspor (Bolu Atatürk)
20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)