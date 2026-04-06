Konyaspor'da 2 isim yok
Yeşil-beyazlılarda Deniz Türüç ile Nagalo, iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalarını nedeniyle forma giyemeyecekler
Tümosan Konyaspor’un 2 önemli futbolcusu Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Samsunspor deplasmanında ilk yarıda sarı kart gören Deniz Türüç ile son dakikalarda kırmızı kartla oyun dışı kalan Nagalo cezalı duruma düştü. Deniz Türüç, 12 Nisan'da iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Deneyimli kanat oyuncusu, daha önce de Beşiktaş maçında sarı kart görerek Göztepe maçında takımdaki yerini alamamıştı. Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo ise penaltı pozisyonunda ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç oldu. Nagalo da Karagümrük karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.