Konya Süper Grup'ta gol yağdı
Süper Grup Futbol Ligi'nde 23. hafta maçları tamamlanırken, futbolseverler bol gollü maçlar izledi
Konya Süper Grup Futbol Ligi’nde 23. hafta maçları tamamlandı. Şampiyonun belli olduğu ligde bu hafta yapılan maçlarda futbolseverler bol gollü maçlar izledi. Masterler Monivaspor’un fikstür gereği maç yapmadan geçirdiği haftada fileler 31 kez havalandı. Şampiyonluğu garantileyen Konya Kara Kartallar bu hafta evinde Karapınar Belediyespor’a 4-0 yenildi. Masterler Monivaspor ve Havzanspor düşme hattında yer alırken, bitime 3 hafta kala düşme hattının üstünde bulunan Bozkır Gençlerbirliği ligde kalma adına son viraja daha rahat giriyor.