Sanayide kırılma noktası: Hammadde krizi derinleşiyor

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, plastik hammadde fiyat artışları ve tedarik zorluklarının ambalaj, otomotiv gibi birçok sektörü olumsuz etkilediğini belirtti.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular yaptığı yazılı açıklamada, plastik hammadde piyasasında bugün iki temel unsurun öne çıktığını belirterek, “Hızla artan fiyatlar ve hammaddeye erişimde yaşanan zorluklar, sektörümüz açısından kritik bir süreci beraberinde getirmektedir. Bölgesel üretim aksaklıkları ve lojistik hatlardaki kesintiler arz daralmasına neden olurken, bu durum fiyatların kısa sürede yükselmesine yol açmaktadır. Artık yalnızca maliyet artışı değil, hammaddeye erişim riski de belirleyici bir unsur haline gelmiştir” dedi.

Plastik hammaddede yaşanan gelişmelerin yalnızca plastik üreticilerini değil; ambalaj, otomotiv, inşaat ve beyaz eşya gibi birçok sektörü doğrudan etkilediğini vurgulayan Ulular, üretimde aksama, maliyet baskısı, teslim sürelerinde uzama ve rekabet gücünde zayıflama gibi risklerin daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Mevcut tablonun, geleneksel üretim ve satış alışkanlıklarının ötesine geçilmesini zorunlu kıldığını belirten Ulular, firmaların daha planlı ve veri odaklı hareket etmesi gerektiğini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: “Kritik hammaddelerde güvenli stok seviyelerinin oluşturulması, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve üretim süreçlerinde verimlilik odaklı planlamaların hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte fiyatlandırma politikalarında esneklik sağlanmalı ve piyasa koşullarına duyarlı dinamik modeller tercih edilmelidir.”

Önümüzdeki dönemde piyasalardaki dalgalanmaların devam edebileceğini ifade eden Ulular, firmaların yalnızca mevcut süreci yönetmekle kalmayıp olası senaryolara karşı da hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Ulular, sanayi üretiminde yeni bir gerçeğin daha güçlü şekilde ortaya çıktığını belirterek, “Hammaddeye erişimin zorlaştığı bir dünyada geri dönüşüm artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur” dedi. Bu kapsamda Sıfır Atık Projesi’nin önemine dikkat çeken Ulular, projenin yalnızca çevresel sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda sanayinin dışa bağımlılığını azaltma ve yerli kaynak kullanımını artırma açısından kritik bir vizyon sunduğunu ifade etti.

Türkiye’de geri dönüşüm alanında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Ulular, geri kazanım oranının %13 seviyelerinden %30’un üzerine çıktığını, 30 milyon tonun üzerinde atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığını söyledi. Bu süreçte yaklaşık 2 milyar doların üzerinde ekonomik katkı sağlandığını ve 100 binden fazla kişiye istihdam oluşturulduğunu ifade eden Ulular, geri dönüşüm sayesinde milyonlarca varil petrol eşdeğeri enerji tasarrufu sağlandığını da sözlerine ekledi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren lisanslı geri dönüşüm tesislerinin, plastik başta olmak üzere birçok atık türünü yeniden üretime kazandırdığını belirten Ulular, özellikle plastik geri dönüşüm kapasitesindeki artışın sanayi için alternatif ve sürdürülebilir bir hammadde kaynağı oluşturduğunu vurguladı.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, plastik sektörünün mevcut dönemde yüksek risklerin yanı sıra önemli fırsatlar da barındırdığını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: “Geri dönüşüm yatırımlarını artıran, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyen firmalar, yalnızca bugünün zorluklarını aşmakla kalmayacak; aynı zamanda geleceğin rekabet ortamında daha güçlü bir konum elde edecektir.”

