Konyaspor’un golcüsü sakatlığıyla ilgili konuştu

Hocamın kararına saygılıyım

Tümosan Konyaspor’un forveti Blaz Kramer, Samsunspor beraberliği sonrasında takımın durumu ve sakatlığıyla ilgili konuştu. İlk olarak maça değinen yeşil-beyazlı golcü, “Çok önemli bir puan kazandık. Bu yüzden mutluyum. Özellikle son 20 dakika çok iyi mücadele ettik. Sorumlulukları yerine getirdik. Maça sonradan katılmamla ilgili olarak hocanın kararına her zaman saygılıyım. Hocamızın kararıdır. Oyuna girdikten sonra gol atmak ve skoru değiştirmek beni çok memnun etti. Takımıma katkı sağlamak çok güzel” dedi.

Buradayım ve mücadeleye devam

Diz menisküsünde sakatlık yaşayan ve ameliyat olması gereken Blaz Kramer, takımı yalnız bırakmamak adına fedakarlık yapmaya devam ediyor. Sloven futbolcu bu konuda ise şöyle konuştu, “Yüzde yüz durumda değilim. Dizimde menisküs problemi var. Ama bu beni asla durdurmayacak. Takımıma yardımcı olmak adına buradayım ve mücadele etmeye devam edeceğim. Her zaman oynamak için hazırım. Takımımız İstediğimiz pozisyona geldiğimizde yönetimimiz ve hocamız ile konuşup, sağlığım hakkında görüşmemiz gereken durumlar olabilir. Onlar da çok fazla fedakarlık yapıyorlar, benim vermiş olduğum kararın arkasında duruyorlar. Bana güveniyorlar ve ben de onların güvenini boşa çıkartmamak adına elimden gelen her şeyi vermek istiyorum”. Devre arasında takıma dönen Blaz Kramer, Samsunspor maçında fileleri havalandırarak toplam gol sayısını 4’e yükseltti.