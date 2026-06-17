Konya dahil 24 ilde suç örgütlerine darbe! 21 milyarlık vurgun

İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüphelinin yakalandığını, bu şüphelilerden 197’sinin tutuklandığını, geriye kalan 114 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

Bakanlık, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin işledikleri suçlar şu şekilde belirlendi:

Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı yaptıklarını, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanları ile vatandaşları dolandırdıklarını, Sakarya ve Sinop’ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarını ve para transferlerine aracılık ettiklerini, Antalya ve Konya'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerini, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıklarını, Mersin'de baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıklarını, Elazığ’da kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediklerini, Osmaniye'de tütün kaçakçılığı yaptıklarını, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik yaptıkları saptandı.