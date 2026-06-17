Bu görüntüler Konya'dan! Gören bir daha dönüp bakıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla şehrin dört bir yanı çiçeklerle donatıldı. İşte Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında hayata geçirilen peyzaj çalışmalarıyla ortaya çıkan rengârenk manzara..
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