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Bu görüntüler Konya'dan! Gören bir daha dönüp bakıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla şehrin dört bir yanı çiçeklerle donatıldı. İşte Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında hayata geçirilen peyzaj çalışmalarıyla ortaya çıkan rengârenk manzara..

Bu görüntüler Konya'dan! Gören bir daha dönüp bakıyor
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meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
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Bu görüntüler Konya'dan! Gören bir daha dönüp bakıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında şehir genelinde sürdürdüğü çalışmalarla şehrin güzelliğine güzellik katıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi

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