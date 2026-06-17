  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!

Konya'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!

Konya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konya'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Haberin Özeti

  • Konya'da, Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında seyir halindeki 42 ASL 977 plakalı bir otomobil alev aldı.
  • Sürücüsü henüz belirlenemeyen Nissan marka araç, dumanların fark edilmesi üzerine durdurularak can kaybı önlendi.
  • Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi ve tahkikat başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde meydana geldi. 

Konya'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!

Konya'daki kavgada kan aktı!
Bu Habere de Bak
Konya'daki kavgada kan aktı!

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 ASL 977 plakalı Nissan marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak otomobilden indi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

Bakmadan Geçme

Konya'dan büyük gurur! Başkan Altay 8 firmayı tebrik etti
Konya’dan büyük gurur! Başkan Altay 8 firmayı tebrik etti
Konya'nın o ilçesine 1400 kişilik spor salonu yapılacak!
Konya'nın o ilçesine 1400 kişilik spor salonu yapılacak!
Konya dahil 3 ilde cephanelik baskını!
Konya dahil 3 ilde cephanelik baskını!
Konya, Türkiye'nin büyükleri arasında yer alıyor
Konya, Türkiye’nin büyükleri arasında yer alıyor
Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı
Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı
Meram Belediyesi'nden büyük fırsat: Yüzlerce imarlı arsa satışta
Meram Belediyesi’nden büyük fırsat: Yüzlerce imarlı arsa satışta