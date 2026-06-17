Konya'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!
Konya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haberin Özeti
- • Konya'da, Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında seyir halindeki 42 ASL 977 plakalı bir otomobil alev aldı.
- • Sürücüsü henüz belirlenemeyen Nissan marka araç, dumanların fark edilmesi üzerine durdurularak can kaybı önlendi.
- • Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi ve tahkikat başlatıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 ASL 977 plakalı Nissan marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak otomobilden indi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.