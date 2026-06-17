Konya'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 ASL 977 plakalı Nissan marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak otomobilden indi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.