Beyşehir mermerleri fuarda tanıtılıyor

Beyşehir Belediyesi 17-20 Haziran tarihleri arasında sektörün önemli temsilcilerini bir araya getiren 2. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda yerini aldı.

Beyşehir mermerleri fuarda tanıtılıyor
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Beyşehir Belediyesi 17-20 Haziran tarihleri arasında sektörün önemli temsilcilerini bir araya getiren 2. Uluslararası Blok Mermer Fuarı’na katıldı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, fuarda Beyşehir standını ziyaret etti. Başkan Bayındır ziyaret hakkında, “Afyonkarahisar’da düzenlenen 2. Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nda, Beyşehir Belediye Başkanlığı Mermer Ocağı İşletmemiz ve ilçemizde üretim yapan mermer fabrikalarımızla birlikte yerimizi aldık. 

17-20 Haziran tarihleri arasında sektörün önemli temsilcilerini bir araya getiren bu fuar, doğal taş ve mermer sektörünün uluslararası pazarlara açılması açısından büyük önem taşıyor. 

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Beyşehir’imizin zengin mermer rezervlerini ve yüksek üretim kapasitesini tanıtmak, yeni iş birlikleri oluşturmak ve bölgemizin ekonomik gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak adına fuarı değerli bir fırsat olarak görüyoruz. 

Beyşehir Belediyesi olarak, ilçemizde faaliyet gösteren mermer işletmelerimizle birlikte bölgemizin kaliteli mermer bloklarını dünyaya tanıtmaya ve sektörümüzün gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Tüm katılımcılara verimli ve başarılı bir fuar diliyorum.”açıklamasında bulundu. 

Haber Merkezi

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