Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Haziran Çarşamba günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 17 Haziran Çarşamba günü 9 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- HALİL İBRAHİM KAYHAN
MUSALLA MEZARLIĞI
- MEHMET AKYILDIZ
KARAASLAN MEZARLIĞI
- HİMMET ÇUKURÇİMEN
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
- ŞEMSİ DEMİREL
ÜÇLER MEZARLIĞI
- GÜRSEL YALÇIN
MUSALLA MEZARLIĞI
- BEBEK MERVE EL RAMAZAN
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
- AVNİ TETİK
YAZIR MEZARLIĞI
- MEHMET SÜMER
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- NECATİ KAHVECİ
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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