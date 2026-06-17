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  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Haziran Çarşamba günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Haziran Çarşamba günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 17 Haziran Çarşamba günü 9 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Haziran Çarşamba günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. HALİL İBRAHİM KAYHAN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  2. MEHMET AKYILDIZ
    KARAASLAN MEZARLIĞI
     
  3. HİMMET ÇUKURÇİMEN
    HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
     
  4. ŞEMSİ DEMİREL
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  5. GÜRSEL YALÇIN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  6. BEBEK MERVE EL RAMAZAN
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
     
  7. AVNİ TETİK
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  8. MEHMET SÜMER
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  9. NECATİ KAHVECİ
    KAĞNICILAR MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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