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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 18 Haziran Perşembe

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 18 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 18 Haziran Perşembe
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

18.06.2026 08:30 - 18.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİBEYDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİCEYLAN Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİNURYOL Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİOKUTAN Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİORUÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİÖNDER Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSOMUNCU BABA Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİYEŞİLYALI Caddesi 
KONYASELÇUKLUFERHUNİYE MAHALLESİBATTAL AZİZ Sokak 
KONYASELÇUKLUFERİTPAŞA MAHALLESİCOŞKUN Sokak 
18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUKILINÇARSLAN MAHALLESİADAKALE Caddesi 
KONYASELÇUKLUKILINÇARSLAN MAHALLESİARGUN Sokak 
KONYASELÇUKLUKILINÇARSLAN MAHALLESİBOYALI Sokak 
KONYASELÇUKLUKILINÇARSLAN MAHALLESİÇEVREYOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUKILINÇARSLAN MAHALLESİMUKADDEMİ Sokak 
KONYASELÇUKLUKILINÇARSLAN MAHALLESİURFA Sokak 
KONYASELÇUKLUŞEKER MAHALLESİÇEVREYOLU Caddesi 
18.06.2026 13:00 - 18.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİBURÇİN Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİCELALEDDİN Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİEMİRSULTAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİİBNİ SİNA Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİNURYOL Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSABAHAT Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSAFAHAT Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSOMUNCU BABA Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSULUSELVİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİBEYTİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİDOĞU Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİİBNİSİNA Caddesi 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİSONUMUT Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 10:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAKKÖY Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAKTOLGA Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİBALLI Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİÇAYELİ Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİFİLİBE Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİHOŞCAN Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİİBRAHİM Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKAVAKLIDERE Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKIZLARKAYASI Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİZENGEN Sokak 
18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 10:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMKAŞINHANI MAHALLESİHÜRRİYET Caddesi 
18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 12:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİBİLGİNER Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİBUCA Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİSANCAKLIBEY Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİSANCAKLIBEY Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİKOCAOLUK Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİKUMYURT Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİYERLEŞİK Sokak 
18.06.2026 10:00 - 18.06.2026 11:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİAKİF PAŞA Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİÂŞIK NAZÎFÎ Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİBAYAT HÖYÜK Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDEREKAŞI Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDİKKAT Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDOĞRU Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDÖKMETEPE Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİGÜRNEHİR Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİHALLAÇLAR Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİKALICI Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİLEYLAK Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİORTAKÖY Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİSECAAT Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİSULTANHİSAR Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİTECELLİ Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİTOPRAK SARNIÇ Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİULUS Sokak 
18.06.2026 10:00 - 18.06.2026 12:00 tarihleri arasında İlanlı Röle Test Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMBORUKTOLU MAHALLESİ17075. Sokak 
KONYAMERAMBORUKTOLU MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17502. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17503. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17504. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17505. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17506. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17507. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17508. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17509. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17511. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17512. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİ17515. Sokak 
KONYAMERAMBOYALI MAHALLESİKONAK Caddesi 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23150. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23151. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23152. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23153. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23154. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23155. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23156. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23157. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23158. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23159. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23160. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23162. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23164. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23165. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23166. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23167. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23168. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23169. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23170. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23171. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23172. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23173. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23174. Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23175 SOKAK Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİ23176. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİKAYIHÜYÜK Caddesi 
KONYAMERAMKAYIHÜYÜK MAHALLESİKONAK Caddesi 
18.06.2026 10:30 - 18.06.2026 11:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİÇAĞLAYAN Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİEMİROĞLU Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİESKİ MERAM Caddesi 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİİKİÇAYARASI Caddesi 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİKEHRİBAR.. Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİKEMER KÖPRÜ Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİSEDEFLİ Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİSELBASANÇAYI Sokak 
18.06.2026 11:30 - 18.06.2026 12:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİALTINKALEM Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİÇANDIR Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİÇANDIROĞLU Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİÇELEBİ Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİESKİ MERAM Caddesi 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİKÜRKÇÜLER Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİMERAL Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİŞENGÜL Sokak 
18.06.2026 13:00 - 18.06.2026 15:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİDİBEKBAŞI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİİKİPINAR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİKÖROĞLU Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİMUKADDES Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİTOKAT.. Sokak 
18.06.2026 13:00 - 18.06.2026 16:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİADALETLİ. Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİATLIHAN Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİHAYRANİ. Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİLEVYE Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİLORAS SOKAK Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİNUMAN Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİSÖĞÜTALAN Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİSÜLEYMANİYE Caddesi 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİTOPCU Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİYAYLAPINAR Caddesi 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİYAZOBA Caddesi 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİYEŞİMLİ Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİYUNUSLAR Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİZAMBAKLI Caddesi 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİZAMİR Sokak 
18.06.2026 15:30 - 18.06.2026 17:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİAĞILÜSTÜ Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİMUTEBER Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİSUDURAĞI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİYORGANCI Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 10:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİGUFRANİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİAKASYA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİAKTAŞ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİALİMLER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİALTIN MÜHÜR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİALTINEL Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİAMBER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİANATEPE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİASLANTAŞ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİASLIHAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİATIM Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİAYVALIK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİAZAKLI HOCA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBABAESKİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBARUTCU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBAŞKUMANDAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBEĞENDİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBELGE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBELPINAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBERRAKSU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBEYAZGÜL Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBOZYAKA SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBUDAKLI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİCANER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİCEMRE. Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇAMÖNÜ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇAMYOLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇANCI Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇAYIRBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇUBUK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇUHACIOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇUKUR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİDEDE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİDİKMEN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİDURAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİELMACI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİERGANİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİFAZIL Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİFERİDUN NAFİZ UZLUK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGAZİPAŞA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGÖNÜLLÜ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGÜMÜŞ MÜHÜR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHABEŞLİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHANCIOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHASANDAĞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHASIRCI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHIZIR İLYAS Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHÜSEYİN ALPMALA CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİİSKENDER Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİİŞARET Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKAPU CAMİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKEBAPCI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKEKLİKDÜZÜ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKEREMZADE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKERİME Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKIYIKÖY Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKURTYOLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMAHSUP Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMARATON Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMEHTAP Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMIZRAKBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMÜHÜRCÜLER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMÜRŞİT Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMÜSTEHAP Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMÜŞİR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİNEZAKETLİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİNURLU RÜZGAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİPAMUKATAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSAFAYİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSAĞLAMER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSAHUR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSALİK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSEBZE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSELİM SULTAN Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSELVİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSERİNCE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSERİNHİSAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSUNAY Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT HACI HÜSEYİN KÜTÜKCÜ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT MEHMET YILDIRIM Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTAKVA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTEKŞENLER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTÜMENLİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİYOZGAT Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİZİYADE Sokak 
18.06.2026 09:30 - 18.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ16932. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20701. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20705. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20706. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20707. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20708. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20709. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20710. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20711. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20712. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20715. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİÇENGİLTİ Caddesi 
18.06.2026 10:00 - 18.06.2026 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİALINAK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİASMAGÜL Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİATIM Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBAHÇEBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBEŞDİVAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBOSTANCI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİCEZAYİR Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇANCI Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİDAĞDAŞ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİERGEN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGENCAY Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKARAKAYA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKIRPINTI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKOCAOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKORKMAZ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKUTLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMAMACILAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSİLİM Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞAİR GÜNAHİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT MUSTAFA BAĞRIAÇIK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEMSİ FELEK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTARZ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTAYYARE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTERKİP Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİYETER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİZİYADE Sokak 
Ümmü Gülsüm Dündar

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