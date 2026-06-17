Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 18 Haziran Perşembe
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 18 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
18.06.2026 08:30 - 18.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|BEYDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|CEYLAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|NURYOL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|OKUTAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|ORUÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|ÖNDER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SOMUNCU BABA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|YEŞİLYALI Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|FERHUNİYE MAHALLESİ
|BATTAL AZİZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FERİTPAŞA MAHALLESİ
|COŞKUN Sokak
18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|KILINÇARSLAN MAHALLESİ
|ADAKALE Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|KILINÇARSLAN MAHALLESİ
|ARGUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KILINÇARSLAN MAHALLESİ
|BOYALI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KILINÇARSLAN MAHALLESİ
|ÇEVREYOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|KILINÇARSLAN MAHALLESİ
|MUKADDEMİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KILINÇARSLAN MAHALLESİ
|URFA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ŞEKER MAHALLESİ
|ÇEVREYOLU Caddesi
18.06.2026 13:00 - 18.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|BURÇİN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|CELALEDDİN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|EMİRSULTAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|İBNİ SİNA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|NURYOL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SABAHAT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SAFAHAT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SOMUNCU BABA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SULUSELVİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|BEYTİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|DOĞU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|İBNİSİNA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|SONUMUT Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 10:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|AKKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|AKTOLGA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|BALLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|ÇAYELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|FİLİBE Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|HOŞCAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|İBRAHİM Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|KAVAKLIDERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|KIZLARKAYASI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|ZENGEN Sokak
18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 10:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KAŞINHANI MAHALLESİ
|HÜRRİYET Caddesi
18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 12:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|BİLGİNER Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|BUCA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|SANCAKLIBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|SANCAKLIBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|KOCAOLUK Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|KUMYURT Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|YERLEŞİK Sokak
18.06.2026 10:00 - 18.06.2026 11:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|AKİF PAŞA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|ÂŞIK NAZÎFÎ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|BAYAT HÖYÜK Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|DEREKAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|DİKKAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|DOĞRU Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|DÖKMETEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|GÜRNEHİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|HALLAÇLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|KALICI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|LEYLAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|ORTAKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|SECAAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|SULTANHİSAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|TECELLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|TOPRAK SARNIÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|ULUS Sokak
18.06.2026 10:00 - 18.06.2026 12:00 tarihleri arasında İlanlı Röle Test Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|BORUKTOLU MAHALLESİ
|17075. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BORUKTOLU MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17502. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17503. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17504. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17505. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17506. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17507. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17508. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17509. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17511. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17512. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|17515. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BOYALI MAHALLESİ
|KONAK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23150. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23151. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23152. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23153. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23154. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23155. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23156. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23157. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23158. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23159. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23160. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23162. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23164. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23165. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23166. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23167. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23168. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23169. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23170. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23171. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23172. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23173. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23174. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23175 SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|23176. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|KAYIHÜYÜK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KAYIHÜYÜK MAHALLESİ
|KONAK Caddesi
18.06.2026 10:30 - 18.06.2026 11:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ÇAĞLAYAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|EMİROĞLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ESKİ MERAM Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|İKİÇAYARASI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|KEHRİBAR.. Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|KEMER KÖPRÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|SEDEFLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|SELBASANÇAYI Sokak
18.06.2026 11:30 - 18.06.2026 12:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ALTINKALEM Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ÇANDIR Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ÇANDIROĞLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ÇELEBİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ESKİ MERAM Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|KÜRKÇÜLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|MERAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ŞENGÜL Sokak
18.06.2026 13:00 - 18.06.2026 15:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|DİBEKBAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|İKİPINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|KÖROĞLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|MUKADDES Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|TOKAT.. Sokak
18.06.2026 13:00 - 18.06.2026 16:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ADALETLİ. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ATLIHAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|HAYRANİ. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|LEVYE Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|LORAS SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|NUMAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|SÖĞÜTALAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|SÜLEYMANİYE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|TOPCU Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|YAYLAPINAR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|YAZOBA Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|YEŞİMLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|YUNUSLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ZAMBAKLI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ZAMİR Sokak
18.06.2026 15:30 - 18.06.2026 17:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|AĞILÜSTÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|MUTEBER Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|SUDURAĞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|YORGANCI Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
18.06.2026 09:00 - 18.06.2026 10:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|MENGENE MAHALLESİ
|GUFRANİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ADANA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|AKASYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|AKTAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ALİMLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ALTIN MÜHÜR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ALTINEL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|AMBER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ANATEPE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ASLANTAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ASLIHAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ATIM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|AYVALIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|AZAKLI HOCA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BABAESKİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BARUTCU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BAŞKUMANDAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BEĞENDİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BELGE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BELPINAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BERRAKSU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BEYAZGÜL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BOZYAKA SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BUDAKLI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|CANER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|CEMRE. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇAMÖNÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇAMYOLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇANCI Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇAYIRBAŞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇUBUK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇUHACIOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇUKUR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|DEDE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|DİKMEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|DURAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ELMACI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ERGANİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|FAZIL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|FERİDUN NAFİZ UZLUK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GAZİPAŞA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GÖNÜLLÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GÜMÜŞ MÜHÜR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HABEŞLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HANCIOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HASANDAĞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HASIRCI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HIZIR İLYAS Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HÜSEYİN ALPMALA CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|İSKENDER Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|İŞARET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KAPU CAMİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KEBAPCI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KEKLİKDÜZÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KEREMZADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KERİME Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KIYIKÖY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KURTYOLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MAHSUP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MARATON Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MEHTAP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MIZRAKBAŞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MÜHÜRCÜLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MÜRŞİT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MÜSTEHAP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MÜŞİR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|NEZAKETLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|NURLU RÜZGAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|PAMUKATAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SAFAYİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SAĞLAMER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SAHUR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SALİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SEBZE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SELİM SULTAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SELVİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SERİNCE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SERİNHİSAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SUNAY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEHİT HACI HÜSEYİN KÜTÜKCÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEHİT MEHMET YILDIRIM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TAKVA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TEKŞENLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TÜMENLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|YOZGAT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ZİYADE Sokak
18.06.2026 09:30 - 18.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|16932. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20701. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20705. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20706. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20707. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20708. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20709. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20710. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20711. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20712. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20715. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|ÇENGİLTİ Caddesi
18.06.2026 10:00 - 18.06.2026 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ALINAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ASMAGÜL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ATIM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BAHÇEBAŞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BEŞDİVAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BOSTANCI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|CEZAYİR Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇANCI Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|DAĞDAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ERGEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GENCAY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KARAKAYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KIRPINTI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KOCAOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KORKMAZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KUTLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MAMACILAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SİLİM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞAİR GÜNAHİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEHİT MUSTAFA BAĞRIAÇIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEMSİ FELEK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TARZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TAYYARE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TERKİP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|YETER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ZİYADE Sokak
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