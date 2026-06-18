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Altın piyasası hareketlendi: 18 Haziran Konya'da altın fiyatları

Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...

Altın piyasası hareketlendi: 18 Haziran Konya'da altın fiyatları
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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meramsurıcıhikaye

18 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:

Gram Altın: 6.550,00

Çeyrek Altın 11.015,00

Yarım Altın 22.030,00

Ata Cumhuriyet 44.590,00

22 Ayar Bilezik 6.202,00

Teklik Altın 44.655,00

Gremse Altın 108.170,00

Resat Altın 44.655,00

Hamit Altın 44.655,00

14 Ayar Altın 4.274,00

18 Ayar Altın 5.260,00

Haber Merkezi

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