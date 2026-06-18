Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Haziran Perşembe günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 18 Haziran Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
VERESELİ NALÇACI BÜYÜK ECZANESİ
FERHUNİYE MH. AHMET HİLMİ NALÇACI CD. NO:26A-B SELÇUKLU
(HACI KEMAL ONSUN CAMİİ YANI)
238 94 80
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
TUNCEL ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:47A SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA KARŞISI)
236 77 18
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
AY SELİM ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:7B SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI, 11 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, AKŞEMSETTİN SPOR TESİSLERİ)
257 11 22
4. BÖLGE (MERAM)
YUNUS ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ. YEDEKIRMAK SOKAK NO:32/D MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.ACİL KARŞISI)
324 40 23
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
BİRGÜL GÖÇER ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:54/1 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ GİRİŞİ, ESKİ TOPTANCILAR KÖŞESİ KARŞISI)
236 52 01
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
EYÜP ÇINAR ECZANESİ
SAHİBİATA MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ MELEK ÖZDEMİR SİTESİ NO:9A-9B MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI, AKADEMİ HASTANESİ KARŞISI)
350 45 40
7. BÖLGE (KARATAY)
ANKA ECZANESİ
ÇİMENLİK MAH. FETİH CAD. NO:270C-D KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ)
249 30 60
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
NURCAN ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
246 28 69
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
BUHARA ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ NO:3A SELÇUKLU
(56 NOLU ASM YANI 0555 049 48 33)
249 48 33
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
PARSANA ECZANESİ
PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(PARSANA ÇARŞI, BİM YANI)
0552 350 93 50
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
SANCAK ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17D SELÇUKLU
(MTA YANI, 23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
255 29 96
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
NURER ECZANESİ
ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM
(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)
235 21 77