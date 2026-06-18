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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Haziran Perşembe günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 18 Haziran Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Haziran Perşembe günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

VERESELİ NALÇACI BÜYÜK ECZANESİ    

FERHUNİYE MH. AHMET HİLMİ NALÇACI CD. NO:26A-B SELÇUKLU
(HACI KEMAL ONSUN CAMİİ YANI)

238 94 80

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

TUNCEL ECZANESİ    

KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:47A SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA KARŞISI)

236 77 18

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

AY SELİM ECZANESİ     

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:7B SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI, 11 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, AKŞEMSETTİN SPOR TESİSLERİ)

257 11 22

4. BÖLGE (MERAM)    

YUNUS  ECZANESİ   

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ. YEDEKIRMAK SOKAK NO:32/D MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.ACİL KARŞISI)

324 40 23

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

BİRGÜL GÖÇER ECZANESİ    

MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:54/1 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ GİRİŞİ, ESKİ TOPTANCILAR KÖŞESİ KARŞISI)

236 52 01

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

EYÜP ÇINAR  ECZANESİ   

SAHİBİATA MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ MELEK ÖZDEMİR SİTESİ NO:9A-9B MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI, AKADEMİ HASTANESİ KARŞISI)

350 45 40

7. BÖLGE (KARATAY)    

ANKA  ECZANESİ    

ÇİMENLİK MAH. FETİH CAD. NO:270C-D KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ)

249 30 60

8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

NURCAN  ECZANESİ   

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

246 28 69

9. BÖLGE (SELÇUKLU)   

BUHARA  ECZANESİ   

BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ NO:3A SELÇUKLU
(56 NOLU ASM YANI 0555 049 48 33)

249 48 33

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

PARSANA ECZANESİ    

PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(PARSANA ÇARŞI, BİM YANI)

0552 350 93 50

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

SANCAK ECZANESİ     

SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17D SELÇUKLU
(MTA YANI, 23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

255 29 96

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

NURER ECZANESİ    

ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM
(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)

235 21 77

Ümmü Gülsüm Dündar

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