 Karataylılar sordu Başkan Kılca cevapladı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında vatandaşlarla buluşmalarına devam ediyor. Başkan Kılca, Ulubatlı Hasan Parkı'nda düzenlenen programda Ulubatlı Hasan, Fevziçakmak ve Erenler mahallelerinin sorularını yanıtladı.

Programda konuşan AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, söz konusu buluşmaların ortak akıl ve istişare anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek, vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Demirci, iletilen tüm taleplerin not alınacağını ve ilgili birimler tarafından titizlikle takip edileceğini vurguladı. Başkan Demirci, Başkan Kılca’nın göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı yönetim anlayışını başarıyla sürdürdüğünü dile getirerek, Başkan Hasan Kılca’nın kamu hakkına gösterdiği hassasiyete bizzat şahit olduklarını kaydetti.

KARATAY’DA DOĞRUDAN İLETİŞİ VAR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” buluşmalarının beşincisini Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde gerçekleştirdiklerini belirterek, bu toplantıların vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve talepleri birinci ağızdan dinlemek açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Bu buluşmalar sayesinde hem yaptığımız hizmetleri hemşehrilerimize anlatıyor hem de taleplerini doğrudan vatandaşlarımızdan dinleme fırsatı buluyoruz.

Karatay’ı istişare kültürüyle yönetmeye devam ediyoruz”şeklinde konuştu. Başkan Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde Şehit Orçun Yaldır Parkı, Ulubatlı Hasan Parkı, Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı, okul spor sahaları, Trafik Eğitim Parkı, Kapalı Tenis Kortu ve Kafe Karatay gibi birçok yatırımın hayata geçirildiğini belirtti. Mahallede gerçekleştirilen asfalt ve yol yenileme çalışmalarına da değinen Kılca, toplam 50 bin metrekare asfalt serimi yapıldığını hatırlattı.

KARATAY DAHA DA GÜZELLEŞECEK

Eğitimden spora, kültürden sosyal belediyeciliğe kadar birçok alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Hasan Kılca, ilkokuldan lise son sınıfa kadar öğrencilere yönelik destek programları yürüttüklerini belirtti.

Kırtasiye destekleri, Trafik Eğitim Parkı etkinlikleri, Tabiat Okulu programları, yaz kursları, spor okulları ve turnuvalarla çocukların ve gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Ağaçlar büyüyor, hizmetler büyüyor. Karatay’ımızın insanı daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli ortamlarda yaşamaya devam ediyor. Yapacak daha çok işimiz var. Birlik ve beraberlik içerisinde Konya’mızı ve Karatay’ımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz”şeklinde konuştu. Karatay Belediyesi