Konya'da bir proje daha hayata geçiriliyor

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ilçeye kazandırılacak yeni projenin müjdesini verdi. Önal, “Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışma yaptığımız Şehir Parkı ve Yöresel Ürünler Merkezi Projemizde çalışmalarımıza başladık.”açıklamasında bulundu.

Başkan Önal, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Kumsivri mevkii önünde bulunan 70.000 metrekarelik alanda hayata geçireceğimiz bu önemli projeyi, İlçe Başkanımız Ahmet Ersoy ve teknik ekibimiz ile birlikte yerinde inceleyerek emekçi kardeşlerimize kolaylıklar diledik. Projemiz kapsamında; 5.000 adet ağacın yer alacağı geniş yeşil alanlar, yürüyüş yolları, kamelyalar, dinlenme alanları, modern aydınlatma sistemleri sosyal donatı alanları ve yeni nesil oyun parkları oluşturacağız.

Kumsivri temalı Şehir Parkımız, vatandaşlarımızın doğayla iç içe, huzur ve güven içerisinde vakit geçirebileceği önemli bir yaşam merkezi olacak. Yöresel Ürünler Pazarı bölümünde ise ilçemizin üretim gücünü ve yerel değerlerini ekonomiye kazandıracak 20 adet iş merkezi yer alacaktır.

Üreticilerimizin ve hemşehrilerimizin ürünlerini doğrudan vatandaşlarımızla buluşturabileceği bu alan, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği sosyal bir buluşma noktası olacak. Yöresel ürünlerimizin tanıtımına katkı sunacak bu proje, ticari hareketliliği artırırken ilçe ekonomimize de önemli katkılar sağlayacak. Karapınar’ımıza değer katacak bu önemli yatırımın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”