  • Haberler
  • Konya
  • Konya'dan büyük gurur! Başkan Altay 8 firmayı tebrik etti

Konya'dan büyük gurur! Başkan Altay 8 firmayı tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 8 Konyalı firmayı ve çalışanlarını tebrik etti.

Konya'dan büyük gurur! Başkan Altay 8 firmayı tebrik etti
Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren 8 Konyalı firmayı tebrik etti.
  • Başkan Altay, bu başarının Konya'nın üretim gücünü, girişimciliğini ve sanayideki güçlü konumunu gösterdiğini belirtti.
  • Türkiye'nin en büyükleri listesinde Konya Şeker, Eti Alüminyum, AYD Otomotiv ve OVA Un gibi 8 Konyalı firma yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025’te Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmaları ve çalışanları tebrik etti.

Türkiye'nin sanayi alanında en prestijli değerlendirmelerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 2025 yılında Konya’dan 8 firmanın yer almasının şehrin üretim gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

İSO 500'de Konya rüzgarı
Bu Habere de Bak
İSO 500’de Konya rüzgarı

“Üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm sanayicilerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan firmalarımız, Konya’mızın üretim gücünü, girişimcilik kabiliyetini ve sanayideki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarıda emeği bulunan iş insanlarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İSO’nun açıkladığı araştırmada 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alan Konyalı sanayi kuruluşları ise şu şekilde:

Konya Şeker, AYD Otomotiv Endüstri San. ve Tic. A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş., Vaden Otomotiv San. Tic. A.Ş., Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş., RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş., OVA Un.

Konya Büyükşehir Belediyesi

Bakmadan Geçme

Konya'dan büyük gurur! Başkan Altay 8 firmayı tebrik etti
Konya’dan büyük gurur! Başkan Altay 8 firmayı tebrik etti
Konya'nın o ilçesine 1400 kişilik spor salonu yapılacak!
Konya'nın o ilçesine 1400 kişilik spor salonu yapılacak!
Konya dahil 3 ilde cephanelik baskını!
Konya dahil 3 ilde cephanelik baskını!
Konya, Türkiye'nin büyükleri arasında yer alıyor
Konya, Türkiye’nin büyükleri arasında yer alıyor
Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı
Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı
Meram Belediyesi'nden büyük fırsat: Yüzlerce imarlı arsa satışta
Meram Belediyesi’nden büyük fırsat: Yüzlerce imarlı arsa satışta