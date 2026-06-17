İSO 500'de Konya rüzgarı

Konya'dan 8 sanayi kuruluşu, Türk sanayisinin devleri arasında yer almayı başardı. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'nda Konya'dan, Konya Şeker 61., AYD Otomotiv 169., Eti Alüminyum 194., Panagro Tarım 203., Vaden Otomotiv 426., Enka Süt 454., RTM Tarım 478., Ova Un 499. Sırada yer aldı.

İSO 500'de Konya rüzgarı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın 8 firma ile listedeki gücünü koruduğuna vurguladı. 2025 yılının sanayiciler için kolay geçmediğine vurgu yapan Başkan Büyükeğen, artan maliyetler, dünyadaki küresel stres ve savaşlar, dış pazarlardaki durgunluk, yüksek enflasyon ve finansman sıkıntılarına rağmen Konyalı sanayicilerin üretim, istihdam ve ihracat iştahını koruduğuna dikkat çekti.  

İSO 500'de Konya rüzgarı

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Başkan Büyükeğen,“Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı, İSO 500 Listesi’nde yer alma başarısı gösteren firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Rekabet koşullarının giderek zorlaştığı böyle bir dönemde, işletmelerimizin gösterdiği bu başarı, firmalarımızın ve Konya sanayimizin üretim kabiliyetinin, rekabet gücünün ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun da önemli bir göstergesidir. Şartlar ne olursa olsun üretmeye ve milli ekonomimize katkı sunmaya devam eden sanayicilerimizle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”dedi. 

İSO 500'de Konya rüzgarı

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması’nda Konya’dan yer alan firmalar ise şu şekilde: Konya Şeker 61., AYD Otomotiv 169., Eti Alüminyum 194., Panagro Tarım 203., Vaden Otomotiv 426., Enka Süt 454., RTM Tarım 478., Ova Un 499. Sırada.  

Haber Merkezi

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