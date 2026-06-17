Konyalı gençler istihdama kazandırılmalı

Karatay Sanayi‘yi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği(KSGKD) Başkanı Ali Erdal, istihdamda yer almayan gençlerle ilgili açıklamada bulundu. Ali Erdal çalışamayan ve meslek edinemeyen gençlerin sayısının arttığını vurgulayarak, “Son bir ay içerisinde küçük esnaftan orta ölçekli işletmelere, organize sanayi bölgelerinden büyük fabrikalara kadar birçok iş yerini ziyaret ettik.

Üretimin her aşamasında çalışanlarla görüşerek işletmelerin karşılaştığı sorunları ve ihtiyaçları yerinde değerlendirme fırsatı bulduk. Karşılaştığımız tablo, üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bugün sanayimizde, fabrikalarımızda ve hizmet sektöründe farklı ülkelerden binlerce kişi istihdam edilirken, kendi gençlerimizin önemli bir kısmı ne istihdamda ne de mesleki gelişim süreçlerinde yer almaktadır.

Özellikle eğitimine devam etmeyen, çalışmayan ve herhangi bir meslek edinmeyen gençlerin sayısındaki artış, toplumsal ve ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Öte yandan sanayicilerimiz, esnafımız ve üreticilerimiz çırak, kalfa ve usta yetiştirebilecek insan kaynağına ulaşmakta güçlük çekmektedir. İş imkânı vardır, üretim kapasitesi vardır, sipariş vardır; ancak ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü yeterli düzeyde bulunmamaktadır”şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR

Erdal, genç işsizlerin çoğalmasının önüne geçmek için güçlü ve sürdürebilir politikaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Gençlerimizin işsizliğinin artmasının temel nedenlerinden biri, uzun yıllardır gençlere başarıyı büyük ölçüde diploma ile ilişkilendiren bir anlayışın benimsetilmiş olmasıdır.

Meslek sahibi olmanın, üretmenin ve emekle değer oluşturmanın önemi yeterince vurgulanamamıştır. Sanayi ve zanaat alanları hak ettiği itibarı görememiş, dijital dünyanın ve sosyal medyanın etkisiyle birçok genç kısa sürede yüksek kazanç elde etme beklentisine yönelmiştir. Bunun sonucunda hem iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yeterince yetiştirilememiş hem de gençlerimiz sürdürülebilir bir mesleki kariyer oluşturmakta zorlanmıştır.

Oysa bir ülkenin kalkınmasının temelinde; üreten gençler, çalışkan insan kaynağı ve alanında yetkin ustalar bulunmaktadır. Bugün yapılması gereken, gençlerimizi yeniden üretimle buluşturacak güçlü ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmektir.”ifadelerini kullandı.